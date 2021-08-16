Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 9-15 Ağustos tarihleri arasında il genelinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında 6 yıl 8 ay ile 8 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C.G, Z.D. ve R.K'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen