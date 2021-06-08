Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına, hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, çeşitli suçlardan 3 ay ila 13 yıl 9 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S, K.G. ve E.A'yı yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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