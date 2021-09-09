Kırıkkale'de feci kaza, iki otomobil çarpıştı: 6 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de feci kaza, iki otomobil çarpıştı: 6 ölü

Kırıkkale'de feci kaza, iki otomobil çarpıştı: 6 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde iki otomobilim çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde iki otomobilim çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kırşehir-Kırıkkale D-260 kara yolu üzerindeki Çelebi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çelebi ilçe yolundan çıkan Onur Erkan'ın kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobil, Ankara istikametine seyreden Murat Bostancı idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobilde hurdaya döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 4 kişi olay yerinde, 2'si de hastanede hayatını kaybetti.

"AMBULANSI HEMEN ARADIM"

Kaza sonrasında hemen ambulansı aradığını ifade eden Mehmet Ali Şanlı (25), "Hemen arabayı sağa çektim. Kontağı kapattım. Hemen kaza yerine geldim ambulansı aradım. Daha sonra 5 dakika sonra ilk ambulans geldi. Kontrol ettiler onlar zaten ölmüştü. Daha sonra Opel'den fırlayan 3 kişi var. Bir tanesi arka koltuktaydı. Bir tanesi kesin ölmüştü diğerini de ambulansa aldılar. Bir kişinin kolu falan kopmuş. Yoldaydı kol o kolu da almışlar" dedi.

(Hasan Ay/İHA)

Kırıkkale'de feci kaza, iki otomobil çarpıştı: 6 ölü
Kırıkkale'de feci kaza, iki otomobil çarpıştı: 6 ölü
Kırıkkale'de feci kaza, iki otomobil çarpıştı: 6 ölü
Kırıkkale'de feci kaza, iki otomobil çarpıştı: 6 ölü
Kırıkkale'de feci kaza, iki otomobil çarpıştı: 6 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 5 ölü, 1 yaralı
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 5 ölü, 1 yaralı
3 saat önce evlenen çift, motosiklet kazasında öldü
3 saat önce evlenen çift, motosiklet kazasında öldü
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Demet Akalın Derya Şensoy Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kırıkkale'de feci kaza, iki otomobil çarpıştı: 6 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 20:06:52. #1.14#

title