Kırıkkale'de feci kaza, iki otomobil çarpıştı: 6 ölü

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde iki otomobilim çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde iki otomobilim çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kırşehir-Kırıkkale D-260 kara yolu üzerindeki Çelebi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çelebi ilçe yolundan çıkan Onur Erkan'ın kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobil, Ankara istikametine seyreden Murat Bostancı idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobilde hurdaya döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 4 kişi olay yerinde, 2'si de hastanede hayatını kaybetti.

"AMBULANSI HEMEN ARADIM"

Kaza sonrasında hemen ambulansı aradığını ifade eden Mehmet Ali Şanlı (25), "Hemen arabayı sağa çektim. Kontağı kapattım. Hemen kaza yerine geldim ambulansı aradım. Daha sonra 5 dakika sonra ilk ambulans geldi. Kontrol ettiler onlar zaten ölmüştü. Daha sonra Opel'den fırlayan 3 kişi var. Bir tanesi arka koltuktaydı. Bir tanesi kesin ölmüştü diğerini de ambulansa aldılar. Bir kişinin kolu falan kopmuş. Yoldaydı kol o kolu da almışlar" dedi.

(Hasan Ay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı