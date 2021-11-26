Kırıkkale'de evinde piton besleyen kişiye para cezası uygulandı - Haberler
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Kırıkkale'de evinde piton besleyen kişiye para cezası uygulandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de evinde piton besleyen kişiye para cezası uygulandı

Kırıkkale'de evinde piton bulunduran kişiye 8 bin 692 lira ceza uygulandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de evinde piton bulunduran kişiye 8 bin 692 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile polis ekipleri, B.M'nin evinde beslediği pitonun görüntülerini sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaştığı ihbarı üzerine, şüphelinin Ovacık Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, bir metre uzunluğunda ve 4 kilogram ağırlığında piton bulundu.

Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında el konulan yılan, Kayseri Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

B.M'ye ise Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 8 bin 692 lira idari ceza uygulanarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de evinde piton besleyen kişiye para cezası uygulandı

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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