Kırıkkale'de evi ve mandırasında ruhsatsız silah bulunan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de evi ve mandırasında ruhsatsız silah bulunan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de evi ve mandırasında ruhsatsız silah bulunan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ikameti ve mandırasında uzun namlulu otomatik silah, 2 tabanca, bıçak, şarjör ve 443 mermi ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ikameti ve mandırasında uzun namlulu otomatik silah, 2 tabanca, bıçak, şarjör ve 443 mermi ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, meskun mahalde silahla havaya ateş açılmasıyla ilgili Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, N.A'nın genel güvenliği kasten tehlikeye soktuğu ve ruhsatsız silah bulundurduğu iddiası üzerine şüphelinin evi ve mandırasında arama yaptı.

Aramada, Sten marka uzun namlulu otomatik tabanca, 7,65 milimetre çaplı 2 tabanca, 2 komando bıçağı, kama, 5 şarjör ve 443 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Demir Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Emre Altuğ Seda Sayan Zeynep Bastık Kaan Yıldırım
Spor Balotelli Erol Bulut Mehmet Topal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de evi ve mandırasında ruhsatsız silah bulunan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 11:27:05. #1.14#

title