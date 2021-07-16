Kırıkkale'de evi ve mandırasında ruhsatsız silah bulunan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ikameti ve mandırasında uzun namlulu otomatik silah, 2 tabanca, bıçak, şarjör ve 443 mermi ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ikameti ve mandırasında uzun namlulu otomatik silah, 2 tabanca, bıçak, şarjör ve 443 mermi ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, meskun mahalde silahla havaya ateş açılmasıyla ilgili Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, N.A'nın genel güvenliği kasten tehlikeye soktuğu ve ruhsatsız silah bulundurduğu iddiası üzerine şüphelinin evi ve mandırasında arama yaptı.

Aramada, Sten marka uzun namlulu otomatik tabanca, 7,65 milimetre çaplı 2 tabanca, 2 komando bıçağı, kama, 5 şarjör ve 443 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen