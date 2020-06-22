Kırıkkale'de eve giren yılan doğaya bırakıldı Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir eve giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan ekiplerce yakalanarak doğaya salındı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir eve giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan ekiplerce yakalanarak doğaya salındı.

İlçeye bağlı Dağsolaklısı köyünde bir eve giren yılan paniğe neden oldu.

Ev sahibinin yardım istemesi üzerine köye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri, yılanı yakalayarak yerleşim yerlerinden uzak bir noktada doğaya bıraktı.

Ekipler, yaz aylarında vatandaşları yılan, akrep ve keneye karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA