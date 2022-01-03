Kırıkkale'de "Etiler Köprülü Kavşak" projesinin birinci aşamasında sona gelindi - Haberler
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Kırıkkale'de "Etiler Köprülü Kavşak" projesinin birinci aşamasında sona gelindi

Kırıkkale'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kırıkkale Belediyesi tarafından çalışmaların yürütüldüğü "Etiler Köprülü Kavşak" projesinin birinci aşaması tamamlandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Belediyesi tarafından çalışmaların yürütüldüğü "Etiler Köprülü Kavşak" projesinin birinci aşaması tamamlandı.

Kırıkkale'de araç trafiğinin en yoğun olduğu Alparslan Türkeş Bulvarında "Etiler Köprülü Kavşak" projesi çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, projenin birinci aşaması tamamlandı. Çalışmalarla bilgi veren Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, proje çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade ederek, "Hızla ilerleyen projemizin birinci aşaması tamamlandı. 'Etiler Köprülü Kavşak' projemizde çalışmalarımızı dikkatli ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Çevreye ve trafik akışına zarar vermemeye de büyük hassasiyet gösteriyoruz. Şehrimizin en önemli trafik sorunlarından birini çözeceğimiz projemizi en kısa sürede tamamlayacağız" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de Etiler Köprülü Kavşak projesinin birinci aşamasında sona gelindi

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