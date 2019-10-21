Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan hakkında...
Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan hakkında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin ardından duruşma salonunda kavga çıktı.
21.10.2019 12:48
Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan hakkında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin ardından duruşma salonunda kavga çıktı. Polis ekipleri duruşma salonunu boşalttı. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA