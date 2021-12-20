Kırıkkale'de eş zamanlı kaçak içki denetimi - Haberler
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Kırıkkale'de eş zamanlı kaçak içki denetimi

Kırıkkale'de eş zamanlı kaçak içki denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de kent merkezindeki iş yerlerine eş zamanlı kaçak içki denetimi yapıldı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de kent merkezindeki iş yerlerine eş zamanlı kaçak içki denetimi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinde, kent merkezindeki 20 iş yerine kaçak içki denetimi yapıldı. Sahte içki üreten veya yurda yasa dışı kaçak içki soktuğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda KOM polisi, defterdarlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan ekipler, alkol satışının yapıldığı iş yerlerini kontrol etti. Belge kontrolü yapan ekipler, iş yeri sahiplerine sahte içki satmamaları konusunda uyarıda bulundu. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de eş zamanlı kaçak içki denetimi

Kırıkkale'de eş zamanlı kaçak içki denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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