Kırıkkale'de eş zamanlı "alkol" denetimi yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de eş zamanlı "alkol" denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından 32 iş yerinde eş zamanlı "alkol" denetimi yapıldı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de KOM polisi tarafından 32 iş yerinde eş zamanlı "alkol" denetimi yapıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kentteki 32 iş yerinde eş zamanlı "alkol" denetimi yapıldı. Sahte alkol satışının ve üretiminin önüne geçmek için yapılan denetimde, iş yerlerindeki alkol şişeleri tek tek kontrol edildi. KOM polisi, denetimlerde 20 ekip, 47 personel görev yaptı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de eş zamanlı alkol denetimi yapıldı

Kırıkkale'de eş zamanlı alkol denetimi yapıldı

Kırıkkale'de eş zamanlı alkol denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kavga ettiği amcasını sokak ortasında tabancayla vurdu

Kavga ettiği amcasını sokak ortasında tabancayla vurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title