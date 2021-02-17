Kırıkkale'de engelli kediler için 'Kedi Köyü'
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Kırıkkale'de engelli kediler için 'Kedi Köyü'

17.02.2021 18:12 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:18
Kırıkkale'de engelli kediler için 'Kedi Köyü'

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından, engelli kediler için 600 metrekare alana kurulan 'Kedi Köyü', 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde düzenlenen törenle açıldı.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından, engelli kediler için 600 metrekare alana kurulan 'Kedi Köyü', 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde düzenlenen törenle açıldı.

Yahşihan Belediyesi, ilçede bulunan hayvan barınağı yanına hayvanseverlerin isteği üzerine 'Kedi Köyü' kurulmasına karar verdi. Park ve bahçelerde atıl olarak bulunan malzemeler toplanarak 600 metrekare alana 'Kedi Köyü' kuruldu. 120 kedinin bulunabileceği Kedi Köyü'nde hasta, hamile, yeni doğum yapan ve engelli kedilerin veteriner hekim gözetiminde bakımları yapılacak. 7 Şubat Dünya Kediler Günü'nde kurulan köyün açılışı için tören düzenlendi. Törene, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve hayvanseverlerin katıldı. 

'120 KEDİ MİSAFİR EDİLEBİLECEK'Belediye Başkanı Türkyılmaz, ilçede bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Ülkemizde de sayılı proje. Engelli kedilerimiz için Kedi Köyü kurduk. Kedilerimizi 600 metrekare bir alana yerleştirdik. 34 tane kafesimiz var, yaklaşık 120 tane kedi misafir edebiliyoruz. Tek şartımız engelli kedileri, hamile ve yavrulu kedilerimizi misafir edeceğiz" dedi.

Kendisine ait 15 kedisinin olduğunu söyleyen hayvansever Özlem Yücel ise, "Burada onlara iyi bakıldığını, istediğimiz zaman gelip ziyaret ederek görebiliyoruz, içimiz o konuda çok rahat. Bunun böyle devam etmesi, diğer belediyelere de dağılmasını istiyoruz" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından 'Kedi Köyü'nün açılışı yapıldı.

Kırıkkale'de engelli kediler için 'Kedi Köyü'
Kırıkkale'de engelli kediler için 'Kedi Köyü'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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