Kırıkkale'de engelli, hamile ve yavru kediler için "Kedi Köyü" kuruldu
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Kırıkkale'de engelli, hamile ve yavru kediler için "Kedi Köyü" kuruldu

17.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:40
Kırıkkale'de engelli, hamile ve yavru kediler için

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, 17 Şubat Dünya Kediler Günü kapsamında engelli, hamile ve yavru kedilerin barınacağı "Kedi Köyü" açıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, 17 Şubat Dünya Kediler Günü kapsamında engelli, hamile ve yavru kedilerin barınacağı "Kedi Köyü" açıldı.

Vali Yunus Sezer, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ve bazı hayvanseverler, Geçici Kedi ve Köpek Hayvan Barınağı yanında oluşturulan Kedi Köyü'nü ziyaret etti.

Vali Sezer, projenin çok güzel ve anlamlı bir çalışma olduğunu söyledi.

Birçok insan ve vakfın sokak hayvanlarına sahip çıktığına dikkati çeken Sezer, "Belediye ve gönüllüler de burada aynı anlayışla çeşitli nedenlerle yaralanan, dışarıda kalan hayvanlara kucak açmış. Tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılan bir barınak. Yine hayvanseverlerin gönüllü koşturdukları, takip ettikleri ve belediyemizin de imkanlarını seferber ettiği bir proje olmuş." diye konuştu.

Kedi Köyü'nü 600 metrekarelik alana yerleştirdiklerini anlatan Başkan Türkyılmaz da "34 kafesimiz var, 120'ye yakın kedi misafir edebiliyoruz. Burada engelli, hamile ve yavru kedilerimizi misafir edeceğiz." dedi.

Hayvanseverlerden Özlem Yücel de projenin diğer belediyelere örnek olması temennisinde bulunarak, buraya yardımlarını esirgemeyeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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