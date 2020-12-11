Kırıkkale'de "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi: Jandarma ve polis ev boyadı
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Kırıkkale'de "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi: Jandarma ve polis ev boyadı

11.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:49
Kırıkkale'de

Kırıkkale'de vatandaşların yaşam standartlarını üst düzeyde tutulması için başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi kapsamında Akkoşan köyünde düzenlenen etkinlikte jandarma ve polis ev boyadı.

Kırıkkale'de vatandaşların yaşam standartlarını üst düzeyde tutulması için başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi kapsamında Akkoşan köyünde düzenlenen etkinlikte jandarma ve polis ev boyadı.

Kırıkkale Valiliği tarafından başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm' projesi kapsamında vatandaşların yaşam standartları üst düzeyde tutulması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Karakeçili ilçesine bağlı Akkoşan köyünde düzenlenen etkinlikte, Vali Yunus Sezer, AK Parti Milletvekili Ramazan Can ve MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu köy yoluna kilit parke döşedi. Ardından metruk binaların yıkımına başlandı. Burada düzenlenen etkinlikte, jandarma ve polis birlikte evin dış cephe boyasını yaptı. Korona virüs ve yağmurunda etkisiyle Akkoşan köyünde düzenlenen etkinlik kısa sürede tamamlandı.

Köyler daha güvenli olacak

Köylerin güzelleştirilmesi amacıyla başlatılan proje ile evlerin tamamı yöresel mimariye uygun olarak boyanırken yollar da kilit parke ile döşeniyor. Metruk binalar tamamen yıkılıyor. Asayiş olaylarının önüne geçmek ve köy güvenliğini sağlamak için de giriş ve çıkışlara kamera sistemleri takılıyor. Meydanları güzelleştirilip kamelyalar ile çöp konteynerleri konuluyor. Kamu binaları ise yeniden restore ediliyor, kütüphane ve taziye evleri gibi ortak kullanım alanlarına dönüştürülüyor.

İHA muhabirine konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi kapsamında Akkoşan köyünde de projeyi başlattıklarını belirterek, pandemi kurallarına uyarak güzelleştirme çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Önümüzdeki yıl proje tamamlanacak"

2021 yılı içerisinde köylerin tamamında güzelleştirme çalışmalarının tamamlanacağını ifade eden Sezer, "Çevre düzenlemeleri, metruk evlerin köyden temizlenmesi, kamu binalarının yeniden hizmete sunulması, mezarlıkların düzenlenmesi gibi birçok faaliyet aynı anda devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde bütün köylerimizi aynı standarda kavuşturmaya uğraşacağız. Ben destek veren köylülerimize, köy derneklerimize, bütün kurumlarımıza, İl Özel İdaremize ve bizleri yalnız bırakmayan milletvekilimize ve İl Genel Meclis Üyeleri'mizin tamamına çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise projenin hayırlara vesile olmasını diledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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