Kırıkkale'de emniyete araç desteği

KIRIKKALE (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, emniyetin olaylara daha hızlı ve etkin müdahalesi amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayelerinde Kırıkkale'ye 14 yeni araç kazandırıldığını söyledi.

Tekbıyıkoğlu, "Böylece ilimizdeki emniyet ve huzurun oluşturulmasında emniyetimiz daha etkin bir çalışma ortamına kavuşmuş olacak. Kırıkkale'mize hayırlı olsun." dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut'un kullandığı yeni ekip aracına binerek kent merkezinde dolaştı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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