Kırıkkale'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Kırıkkale'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kırıkkale'de ekmek arasına zulalanmış 810 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Kırıkkale'de ekmek arasına zulalanmış 810 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale'ye başka bir ilden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine şüpheli İ.A'yı (33) takibe aldı.

Zanlının kullandığı araç, Kırıkkale'ye giriş yaptığı sırada durduruldu.

Jandarma narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı aramada, İ.A'nın aracında ekmek arasına gizlenmiş 800 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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