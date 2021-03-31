Kırıkkale'de ekmek arasına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'ye ekmek arasına gizlenmiş 810 gram uyuşturucuyu getirdiği sırada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'ye ekmek arasına gizlenmiş 810 gram uyuşturucuyu getirdiği sırada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zanlı İ.A'nın (33) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Kırıkkale'ye başka bir ilden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine dün şüpheli İ.A'nın kullandığı aracı Kırıkkale'ye giriş yaptığı sırada durdurmuştu. Narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı araçtaki aramada ekmek arasına gizlenmiş 800 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai ele geçirilmiş, İ.A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen