Kırıkkale'de ekmek arasına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de ekmek arasına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de ekmek arasına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'ye ekmek arasına gizlenmiş 810 gram uyuşturucuyu getirdiği sırada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'ye ekmek arasına gizlenmiş 810 gram uyuşturucuyu getirdiği sırada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zanlı İ.A'nın (33) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Kırıkkale'ye başka bir ilden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine dün şüpheli İ.A'nın kullandığı aracı Kırıkkale'ye giriş yaptığı sırada durdurmuştu. Narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı araçtaki aramada ekmek arasına gizlenmiş 800 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai ele geçirilmiş, İ.A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Şenol Güneş Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de ekmek arasına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 13:41:15. #1.16#
title