Kırıkkale'de "Eğitim Çalıştayı" düzenlendi
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Kırıkkale'de "Eğitim Çalıştayı" düzenlendi

Kırıkkale'de 'Eğitim Çalıştayı' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğünce ildeki eğitimin fotoğrafını çekmek ve sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunmak amacıyla "Eğitim Çalıştayı" düzenlendi.

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğünce ildeki eğitimin fotoğrafını çekmek ve sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunmak amacıyla "Eğitim Çalıştayı" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, bir düğün salonunda bu yıl 3'üncüsü düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, yeni eğitim ve öğretim yılında Kovid-19 salgınının bittiği bir dönem geçirme temennisinde bulundu.

Kırıkkale'nin birkaç yıl önce ülke genelinde eğitim sıralamasında 45-55 arasında olduğunu dile getiren Tüfekçi, şöyle konuştu:

"Geçen yıl üniversitelere yerleştirmelerde ilk 10'a girdik. Bir hayalimiz ve hedefimiz vardı. Valimiz Yunus Sezer'e inşallah bu yıl ilk 10 gireriz dedim. Valimiz, 'olmaz müdür bey, ilk 5'e gireceğiz' dedi. Gerçekten valimizin çok büyük destekleri var. Biz Kırıkkale olarak zirvelere talibiz ve olacağız inşallah. Biz, bu yıl da Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) Türkiye 3'üncüsü olduk. Gerçekten Kırıkkale eğitim camiasını, öğretmenlerimi ve velilerimi alkışlıyorum. Bu yarışta, mücadelede bir gram payı olan tüm paydaşlarıma teşekkür ediyorum."

Tüfekçi, çalıştaydan çıkacak sonucun Türkiye'nin her yerine gideceğini belirterek, bundan birçok kişinin faydalanacağını kaydetti.

İki gün sürecek ve 130 eğitimcinin katıldığı çalıştayda, okul öncesinden ortaöğretime, yaygın eğitimden aile eğitimine kadar 16 çalışma masası yer alıyor.

Kırıkkale'de 'Eğitim Çalıştayı' düzenlendi
Kırıkkale'de 'Eğitim Çalıştayı' düzenlendi
Kırıkkale'de 'Eğitim Çalıştayı' düzenlendi
Kırıkkale'de 'Eğitim Çalıştayı' düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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