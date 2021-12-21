Kırıkkale'de düzensiz 3 göçmen yakalandı - Haberler
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Kırıkkale'de düzensiz 3 göçmen yakalandı

Kırıkkale'de düzensiz 3 göçmen yakalandı
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen düzensiz 3 göçmen yakalandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen düzensiz 3 göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolunda yüksek hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasındaVan'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta sahte kimlikle yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz 3 göçmen, işlemleri için Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sağlık kontrolü için Yüksek İhtisas Hastanesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan, düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs firmasına 1891 lira ceza yazıldı.

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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