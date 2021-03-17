Kırıkkale'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırıkkale'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

17.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:12
Kırıkkale'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Ramazan Ulusoy idaresindeki 06 AK 2238 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde yol kenarındaki duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otomobilin sürücü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Hakan Kutlu Deniz Türüç Bülent Uygun Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 09:14:52. #1.16#
title