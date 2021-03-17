Kırıkkale'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
17.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:12
Kırıkkale'de otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Kırıkkale'de otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Ramazan Ulusoy idaresindeki 06 AK 2238 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde yol kenarındaki duvara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otomobilin sürücü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen