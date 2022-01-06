Kırıkkale'de durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi

Kırıkkale'de durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Ahılı Kavşağı'nda asayiş uygulaması yaptıkları sırada şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Araçta bulunan R.K. gözaltına alındı.

Aksaray'da başıboş Pitbull tedirginliği; ekipler yakalamaya çalışıyor

Aksaray'da başıboş Pitbull tedirginliği; ekipler yakalamaya çalışıyor

 Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline patlayıcı yerleştiren şüpheli yakalandı

Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline patlayıcı yerleştiren şüpheli yakalandı

 Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası

Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title