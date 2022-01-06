Kırıkkale'de durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Ahılı Kavşağı'nda asayiş uygulaması yaptıkları sırada şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Araçta bulunan R.K. gözaltına alındı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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