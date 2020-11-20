KIRIKKALE - Dördüncü kattan düşen kişi öldü

Kırıkkale'de bir apartmanın dördüncü katından düşen kişi hastanede hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de bir apartmanın dördüncü katından düşen kişi hastanede hayatını kaybetti.

Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'nde bir apartmanın dördüncü katında oturan Ahmet Aydostlu (91), henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.

Vatandaşlarin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Aydostu, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik