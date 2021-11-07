Kırıkkale'de domuz sürüsü ilçe merkezine indi

BAHŞILI, KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki bir mahallede görülen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçe merkezindeki Doğanay Mahallesi Ahmet Şenses Caddesi'nden geçen vatandaşlar, yolda domuz sürüsüne rastladı.

Bir süre şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, daha sonra yiyecek arayan domuz sürüsünün geçişini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Vatandaşlar, ilk defa bu kadar kalabalık domuz sürüsüyle karşılaştıklarını belirtti.

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