Kırıkkale'de dolmuş su kanalına düştü: 1 yaralı - Haberler
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Kırıkkale'de dolmuş su kanalına düştü: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de dolmuş su kanalına düştü: 1 yaralı

KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan dolmuş, su kanalına düştü.

KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan dolmuş, su kanalına düştü. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Cevdet Ocak Caddesi'nde meydana geldi. Ali Pekdoğan yönetimindeki 71 M 0115 plakalı dolmuş, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, su kanalına düştü. Yolcusu bulunmayan dolmuşun sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Pekdoğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kırıkkale'de dolmuş su kanalına düştü: 1 yaralı

Kırıkkale'de dolmuş su kanalına düştü: 1 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri

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