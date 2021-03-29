Kırıkkale'de doğaya bin kilogram yem bırakıldı
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Kırıkkale'de doğaya bin kilogram yem bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kırıkkale'de doğaya bin kilogram yem bırakıldı

Kırıkkale'de soğuk havalar sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan kanatlı hayvanlara yönelik yemleme çalışması yapıldı.

Kırıkkale'de soğuk havalar sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan kanatlı hayvanlara yönelik yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle soğuk havalarda beslenmekte güçlük çeken kuş türleri için yem takviyesi yapıyor. Ekipler, geçen günlerde yağan kar sonrasında kanatlılar için yüksek kesimlerde yemleme çalışması yaptı. Yaban hayatının desteklenmesi maksadıyla doğaya bin kilogram dane yem bırakıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de doğaya bin kilogram yem bırakıldı
Kırıkkale'de doğaya bin kilogram yem bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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