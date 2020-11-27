KIRIKKALE - Yahşihan'da altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı
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KIRIKKALE - Yahşihan'da altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

27.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:10

Doğalgaz borusunun patladığı yer Polis ekiplerinin trafiği kapatması KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.

Doğalgaz borusunun patladığı yer

Polis ekiplerinin trafiği kapatması KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.

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KIRIKKALE - Yahşihan'da altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı
KIRIKKALE - Yahşihan'da altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı
KIRIKKALE - Yahşihan'da altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı
KIRIKKALE - Yahşihan'da altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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