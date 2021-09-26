Kırıkkale'de devriye gezen atlı jandarma birlikleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Haberler
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Kırıkkale'de devriye gezen atlı jandarma birlikleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de devriye gezen atlı jandarma birlikleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kırıkkale'de bulunan tarihi ve turist alanlardaki devriye görevlerini sürdüren atlı jandarma birliklerine ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bulunan tarihi ve Turist alanlardaki devriye görevlerini sürdüren atlı jandarma birliklerine ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Atlı birlikler, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Yahşihan ilçesi Obaköy ve Yeşil Vadi ile Keskin ilçesi Çeşnigir Köprüsü mesire alanlarında halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla her gün önleyici devriye görevi icra ediyor.

Geçen hafta kentteki görevlerine başlayan atlı birlikler, 3 Ekim'e kadar devriye faaliyetlerine devam edecek.

Arazi yapısı nedeniyle motorlu devriye araçlarının giremediği alanlar ile turistik mekanlarda güvenlik hizmeti sunan atlı birlikler, bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Aileler, sık sık atlı birliklerle fotoğraf çektirerek hayvanlarla ilgilendi.

Kırıkkale'de devriye gezen atlı jandarma birlikleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kırıkkale'de devriye gezen atlı jandarma birlikleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kırıkkale'de devriye gezen atlı jandarma birlikleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kırıkkale'de devriye gezen atlı jandarma birlikleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırıkkale'de devriye gezen atlı jandarma birlikleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Haberler
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