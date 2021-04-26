Kırıkkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'de, çelik yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kırıkkale'de, çelik yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Cihat Çetinkaya idaresindeki 38 ACM 366 plakalı tır, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Ankara kara yolu bağlantı noktasına yaklaştığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.
Devrilen tırın dorsesindeki çelik malzemeler şarampole savruldu.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırdı.
Kazanın ardından kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen