Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
28.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:19
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Cuma Alparslan (33) idaresindeki 38 DG 355 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Akkoşan mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Karakeçili Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA