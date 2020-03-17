Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
17.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:30
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Selda Dede idaresindeki 34 AIU 924 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yeniyapan köyü yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA