Kırıkkale'de devrilen otomobildeki çocuk yaralandı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.
Ömer Faruk Ulaş (27) idaresindeki 33 CCL 85 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında devrildi.
Araçta bulunan bir yaşındaki Ubeyde Ulaş yaralandı.
Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.