Kırıkkale'de devrilen otomobildeki çocuk yaralandı
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Kırıkkale'de devrilen otomobildeki çocuk yaralandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.

02.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 02.02.2020 09:34
Kırıkkale'de devrilen otomobildeki çocuk yaralandı

'nin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.

Ömer Faruk Ulaş (27) idaresindeki 33 CCL 85 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında devrildi.

Araçta bulunan bir yaşındaki Ubeyde Ulaş yaralandı.

Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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