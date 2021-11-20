Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ü.C'nin kullandığı 06 YZK 05 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 12. kilometresinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İ.C, B.C. ve M.E.C. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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