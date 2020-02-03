Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Seyit Arslan (22) idaresindeki 06 RLS 06 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında refüjdeki su kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Nidanur (15) ve Aynur Sümer Arslan (52) yaralandı.
Ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.