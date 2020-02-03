Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

03.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:22
Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

'nin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Seyit Arslan (22) idaresindeki 06 RLS 06 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında refüjdeki su kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Nidanur (15) ve Aynur Sümer Arslan (52) yaralandı.

Ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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