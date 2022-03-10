Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:
Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fatih T. idaresindeki 06 AP 2101 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 17. kilometresinde refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Otomobil, Kırşehir, Fatih, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title