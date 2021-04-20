Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Tuğrul Aydın idaresindeki 05 AE 13 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kalecik Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Kamer Aydın yaralandı.

Araçta sıkışan Kamer Aydın polis ve sağlık ekiplerinin çabasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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