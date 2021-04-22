Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Hüseyin Altunok idaresindeki 07 LF 892 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 62. kilometresinde refüjdeki su kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ayşenur, Zerrin, Mukaddes ve Hüseyin Özcanlı, Meryem Altunok ve Osman Ozan Bozkurt yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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