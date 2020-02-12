Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

12.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:00
Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yücel Çakır'ın kullandığı 06 DL 7887 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 15. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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