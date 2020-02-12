Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Yücel Çakır'ın kullandığı 06 DL 7887 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 15. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.