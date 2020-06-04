Kırıkkale'de dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Balışeyh ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
04.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:50
Balışeyh ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adem Şahin'in kullandığı 50 EU 001 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kulaksız köyü yolunda sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye düştü.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobil ise çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA