Kırıkkale'de define arayan 9 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırıkkale'de define arayan 9 şüpheli yakalandı

12.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:32
Kırıkkale'de define arayan 9 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, define arayan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, define arayan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve ilçe Jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, Elmalı köyünde S.S'nin (41) bahçesinde define için kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine, Delice Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden operasyon düzenledi.

Operasyonda, S.S, A.Ö. (41), Y.M. (43) ve Ü.D. (23) kazı yaptıkları sırada, B.Ç. (54), A.G. (33), T.G. (32), Ü.Ş. (31) ve G.C. (34) ise kazı alanının yakınında S.S'ye ait evde yakalandı.

Yapılan incelemede, yaklaşık 15 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde ve dip kısmından batıya doğru 4 metre yatay şekilde çukur kazıldığı belirlendi.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin İrem Derici Hande Erçel Cemal Hünal Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de define arayan 9 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 12:34:36. #1.15#
title