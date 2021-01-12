Kırıkkale'de define arayan 9 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, define arayan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve ilçe Jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, Elmalı köyünde S.S'nin (41) bahçesinde define için kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine, Delice Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden operasyon düzenledi.

Operasyonda, S.S, A.Ö. (41), Y.M. (43) ve Ü.D. (23) kazı yaptıkları sırada, B.Ç. (54), A.G. (33), T.G. (32), Ü.Ş. (31) ve G.C. (34) ise kazı alanının yakınında S.S'ye ait evde yakalandı.

Yapılan incelemede, yaklaşık 15 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde ve dip kısmından batıya doğru 4 metre yatay şekilde çukur kazıldığı belirlendi.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen