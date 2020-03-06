Kırıkkale'de define arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
Haberler » Güncel » Kırıkkale'de define arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı - Haber

Kırıkkale'de define arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, define arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

06.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:56
Kırıkkale'de define arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

'nin ilçesinde, define arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl ve ilçe komutanlıklarına bağlı ekipler, Keskin'e bağlı Efendi köyünde define için kaçak kazı yaptıkları öne sürülen F.K, S.K, E.Ö, Y.S, Y.A. ve M.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin kullandığı jeneratör, delici alet, kablo ve çeşitli aletlere de el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler