Kırıkkale'de define arayan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler
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Kırıkkale'de define arayan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de define arayan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıaliobası köyünde devriye görevi sırasında, 2 kişinin define için kaçak kazı yaptıklarını tespit etti.

İki şüpheli, kazı yaptıkları sırada yakalandı, kullandıkları malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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