Kırıkkale'de dar gelirli ailelere gıda desteği
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Kırıkkale, Haber

Kırıkkale'de dar gelirli ailelere gıda desteği

Kırıkkale'de dar gelirli ailelere gıda desteği Kırıkkale Valiliği koordinesinde hayırsever insanlar tarafından hazırlanan 8 bin adet gıda paketi, kent genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

25.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:45
Kırıkkale'de dar gelirli ailelere gıda desteği

Kırıkkale'de dar gelirli ailelere gıda desteği

KIRIKKALE - Kırıkkale Valiliği koordinesinde hayırsever insanlar tarafından hazırlanan 8 bin adet gıda paketi, kent genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kırıkkale Valiliği, korona virüs (Covid-19) salgını süresince vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve salgından etkilenmemesi için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla da İl Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında il merkezi ve ilçelerdeki yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik gıda yardımı kampanyası başlatıldı. Bu kampanyaya kayıtsız kalmayan Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile iş insanları, 8 bin adet gıda yardım paketi hazırladı. Gıda paketleri, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere valilik bünyesindeki oluşturulan Vefa Destek ve Koordinasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Kırıkkale'de dar gelirli ailelere gıda desteği

Kaynak: İHA

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