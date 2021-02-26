Kırıkkale'de cuma namazı öncesi cemaate "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi

Kırıkkale'de İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında cuma namazı öncesi cemaate "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Nokta Camisi'nde namaz öncesi vatandaşlara afet öncesi, sırası ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini anlatan İl AFAD Müdürlüğü görevlileri, bazı konuları uygulamalı gösterdi.

AFAD Müdürü Mahmut Coşkun, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2021'i "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan etmesiyle Vali Yunus Sezer'in talimatıyla İl Müftülüğü ile program hazırladıklarını söyledi.

Program kapsamında Nokta Camisi'nde namaz öncesi vatandaşlara "Afet Farkındalık Eğitimi" verdiklerini aktaran Coşkun şöyle konuştu:

"Eğitimlerimiz yıl boyu devam edecek. Valimiz, ilimiz için 200 bin hedefini koymasının ardından tüm eğitmen arkadaşlarımızla eğitimlerimize devam ediyoruz. Eğitimlerimizde her vatandaşımıza dokunacak şekilde yaşadıkları şehirde afet risklerinin neler olduğu, afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış şekilleri, her ailenin bir afet planının olması ve plan doğrultusunda gerekli tatbikatlarını yapmaları gerektiği, toplanma alanlarını öğrenmeleri, özellikle depremlerde ilk 6 saat ve 72 saatte vatandaşlarımızın kendisine ihtiyacı olacak afet çantalarında neler olması gerektiği gibi konuları ana başlıklarıyla işliyoruz."

Coşkun, her hafta bir camide eğitimin devam edeceğini, esnaf, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle ilgili de plan yaptıklarını belirterek mümkün olduğunca her vatandaşa ulaşmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen