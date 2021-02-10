Kırıkkale'de çöp ev, belediye ekiplerince temizlendi
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Kırıkkale'de çöp ev, belediye ekiplerince temizlendi

10.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:58
Kırıkkale'de çöp ev, belediye ekiplerince temizlendi

Kırıkkale'de bir evin içerisi ve çevresinden bir kamyon çöp ve eski eşya çıkartıldı.

Kırıkkale'de bir evin içerisi ve çevresinden bir kamyon çöp ve eski eşya çıkartıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi 187. Sokak'taki müstakil bir evin çöp ev haline getirildiği ve kötü kokular gelmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar durumu Kırıkkale Belediyesine bildirdi.

Şikayet üzerine mahalleye giden Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atan ve vatandaşlara rahatsızlık veren ev ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ev ve çevresinden 1 kamyon çöp çıkaran ekipler, daha sonra hastalıklara karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.

Mahalle sakinleri, belediye ekiplerine teşekkür ederek, aynı yerden geçen yılda yaklaşık 1 kamyon çöp çıktığını ve komşularını uyardıklarını ve gerekli yardımı da yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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