Kırıkkale'de cip, park halindeki otomobilin üzerine çıktı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de meydana gelen kazada cip, park halindeki araca çarparak üzerine çıktı.
Kırıkkale'de meydana gelen kazada cip, park halindeki araca çarparak üzerine çıktı.
H.K. idaresindeki 71 FE 213 plakalı cip, Ağabey Pehlivanlı Caddesi'nden Sağlık Kavşağı yönüne seyir halindeyken park halindeki 06 ST 687 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle cipin otomobilin kaputunun üzerine çıktığı kazada yaralanan olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen