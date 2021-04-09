Kırıkkale'de cip, park halindeki otomobilin üzerine çıktı
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Kırıkkale'de cip, park halindeki otomobilin üzerine çıktı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de cip, park halindeki otomobilin üzerine çıktı

Kırıkkale'de meydana gelen kazada cip, park halindeki araca çarparak üzerine çıktı.

Kırıkkale'de meydana gelen kazada cip, park halindeki araca çarparak üzerine çıktı.

H.K. idaresindeki 71 FE 213 plakalı cip, Ağabey Pehlivanlı Caddesi'nden Sağlık Kavşağı yönüne seyir halindeyken park halindeki 06 ST 687 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle cipin otomobilin kaputunun üzerine çıktığı kazada yaralanan olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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