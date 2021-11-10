Kırıkkale'de çiftçilere Kırsal Kalkınma Destekleri anlatıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kırsal Kalkınma Destekleri 15. Etap Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Erdem Karanfil, Barbaros İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, projenin 2014 yılından beri uygulandığını, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve kendilerinin üreticilere her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz da bakanlık tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında birçok başlık altında hibe desteği sunulduğunu belirtti.

Kırıkkale'de bu imkanlardan haber dar olmayan çiftçi kalmaması için çalıştıklarını aktaran Yılmaz, tüm çiftçileri toplantılara katılmaya davet etti.

Toplantıya, muhtarlar, çiftçiler ve diğer yetkililer katıldı.