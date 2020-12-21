Kırıkkale'de çevrimiçi ilk yardım ve diksiyon kursları
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Kırıkkale'de çevrimiçi ilk yardım ve diksiyon kursları

21.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:00
Kırıkkale'de çevrimiçi ilk yardım ve diksiyon kursları

Kırıkkale Belediyesi tarafından online (çevrimiçi) olarak düzenlenecek kurslarda diksiyon ve temel ilk yardım eğitimleri verilecek.

Kırıkkale Belediyesi tarafından online (çevrimiçi) olarak düzenlenecek kurslarda diksiyon ve temel ilk yardım eğitimleri verilecek.

Kırıkkale Belediyesi gençlere yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Daha öncesinde yüz yüze düzenlenen diksiyon ve ilk yardım kursu, bu sene pandemi nedeniyle çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek. Diksiyon eğitimleri ile kendilerini daha iyi ifade edebilecek olan gençler, daha etkin bir iletişim için eğitim alacak. Diksiyon kursu ile birlikte başlayacak ilk yardım kurslarında da kursiyerlere yönelik temel ilk yardım eğitimleri verilecek. Kırıkkale Belediyesince desteklenen Genç Kalem Kitap ve Kahve tarafından verilecek kurslara katılımın ilanlarda belirtilen numaralar üzerinden yapılabileceği bildirildi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı "Daha önce yüz yüze gerçekleştirmiş olduğumuz ilk yardım ve diksiyon kurslarını gençlerimizden gelen talep üzerine online olarak gerçekleştiriyoruz. Uzman eğitmenler tarafından gençlerimize doğru konuşma ve diksiyon tekniklerinin anlatılacağı eğitimlerde gençler hem özel hayatlarında hem de iş hayatlarında ikna edici olacak hem de keyifle dinlenmeleri sağlanacak. İlk yardım derslerinde de hayati öneme sahip bilgiler aktarılacak" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de çevrimiçi ilk yardım ve diksiyon kursları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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