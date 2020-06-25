Kırıkkale'de "Çeşnigir Kanyonu Projesi"nde sona gelindi
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Kırıkkale'de "Çeşnigir Kanyonu Projesi"nde sona gelindi

Kızılırmak nehri üzerinde bulunan Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü'nün turizme kazandırılması çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Kırıkkale'de
25.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:02

Kızılırmak nehri üzerinde bulunan Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü'nün turizme kazandırılması çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve beraberindekiler, Keskin ilçesine bağlı Köprüköy'de bulunan tarihi Çeşnigir Köprüsü ve Karakeçili ilçesindeki Büklükale Ören Yeri'nin turizme kazandırılması için hazırlanan "Çeşnigir Kanyonu Projesi" bölgesinde incelemelerde bulundu.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çeşnigir Kanyonu'nun hem doğa hem de tarihin iç içe olduğu bir bölge olduğunu söyledi.

Burasının Kızılırmak deltası, Hitit döneminin önemli yerleşim merkezlerinden olan Büklükale ve diğer tarafta da Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılan Çeşnigir Köprüsü'yle muhteşem bir alan olduğunu aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Burası doğal yapısıyla içerisinde barındırdığı kuş çeşitliliğiyle Türkiye'de ender rastlanan bölgelerimizden bir tanesi. Geçen yıl başlattığımız proje kapsamında 500 dönümlük alanın turizme kazandırılması faaliyetleri devam ediyor. Yaklaşık 10 kilometrelik yürüme alanı, nehir kenarlarında seyir terasları, dinlenme ve balık tutulabilecek alanlar, peyzaj çalışmaları ve cam seyir terasıyla beraber proje tamamlanma aşamasına geldi. Yakın zamanda açılışı yapılacak ama şimdiden 10 binlerce misafiri ağırlama imkanımız oldu."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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