Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli ve hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli ve hükümlülere yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, il genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, 68'i hırsızlık olmak üzere toplam 73 suçtan kaydı ve hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.P, çeşitli suçlardan 9 kaydı olan İ.S, hırsızlık suçundan kaydı bulunan H.O, hakkında "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.C. ve hakkında 103'ü hırsızlık, toplam 111 suç kaydı bulunan E.Ö'yü yakaladı.

Yuva Mahallesi'nde bir ikametten 40 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması olayının şüphelileri oldukları tespit edilen G.K, D.S. ve L.S. ile Ankara'da hırsızlık olaylarına karışan E.G. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.P, E.G, İ.C. ve E.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden D.S. elektronik kelepçe takılarak, G.K, L.S, İ.S. ve H.O. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen