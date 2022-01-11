Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı - Haberler
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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.

Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve toplamda 31 adet suç kaydı bulunan H.Ç., silahla tehdit suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kasten yaralama ve kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçlarından toplamda 49 adet suç kaydı olan M.O., 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Z.A., 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 24 adet suç kaydı bulunan C.T., hırsızlık suçundan 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 adet suç kaydı bulunan S.Ş., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 adet hırsızlık olmak üzere toplam 15 adet suç kaydı bulunan A.Y. ve hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 22 adet hırsızlık olmak üzere toplam 24 adet suç kaydı bulunan T.Z. yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranması bulunan 15 şahıs da gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldı. - KIRIKKALE

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