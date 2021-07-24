Kırıkkale'de cenazeye giden Kovid-19 testi pozitif çıkan kadınla temaslı eşi karantinaya alındı
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Kırıkkale'de cenazeye giden Kovid-19 testi pozitif çıkan kadınla temaslı eşi karantinaya alındı

Kırıkkale'de cenazeye giden Kovid-19 testi pozitif çıkan kadınla temaslı eşi karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen cenaze törenine giden kadınla temaslı eşi, 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen cenaze törenine giden kadınla temaslı eşi, 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Zöhre ve Emre Saygısız'ın pozitif ve temaslı oldukları halde cenaze törenine gittikleri ihbarı üzerine, İl Salgın Denetim Merkezi ve polis ekipleri, çiftin Güzeltepe Mahallesi'ndeki evine gitti.

Saygısız çiftinin evde bulunmaması üzerine ekiplerin iletişime geçmesiyle aile fertleri eve geldi.

Emre Saygısız, ekiplere annesinin cenazesine katılmak için evden çıktıklarını iddia etti.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50'şer lira ceza uygulanan karı koca, ekiplerin refakatinde 2 çocuğuyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kırıkkale'de cenazeye giden Kovid-19 testi pozitif çıkan kadınla temaslı eşi karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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Kırıkkale'de cenazeye giden Kovid-19 testi pozitif çıkan kadınla temaslı eşi karantinaya alındı - Haberler
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